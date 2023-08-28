Ödemiş Belediyesi Zafer Haftası'nda Spor Etkinlikleri Düzenledi

Ödemiş Belediyesi, Zafer Haftası'nda Gölcük Yaylası'nda Yol Koşusu ve Bisiklet Yarışı düzenledi. Yarışlar, Gölcük'ün doğal güzellikleri eşliğinde büyük bir heyecana sahne oldu.

Ödemiş Belediyesi'nin Zafer Haftası'nda düzenlediği Spor Etkinlikleri kapsamında Gölcük Yaylası'nda Yol Koşusu ve Bisiklet Yarışı yapıldı. Yarışlar Gölcük'ün eşsiz doğası eşliğinde büyük heyecana sahne oldu.

Ödemiş'in 1050 rakımdaki gölü ve yemyeşil doğasıyla kendisine hayran bırakan cazibe merkezlerinden Gölcük Yaylası, ikinci kez Yol Koşusu ve Bisiklet Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Koşu ve bisiklet yarışına 185 sporcu katıldı.

Ödemiş Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilki geçen yıl düzenlenen yarışların ilk günü olan 26 Ağustos Cumartesi gününde heyecan 5 KM ve 10 KM Yol Koşusu'nda yaşandı. Ödemiş'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden onlarca sporcunun katıldığı koşu, Atatürk Anıtı önünden başladı.

185 SPORCU TER DÖKTÜ

5 kilometre yarışında genel klasmanda kadınlarda Rojin Selgi 26,37'lik derecesiyle birinci, Sanem Pusat 29,27'lik derecesiyle ikinci, Zeynep Bozkurt 31,51'lik derecesiyle üçüncü oldu. 5 kilometre erkekler genel klasmanda 20,03'lük derecesiyle Mehmet Aydıngör birinci, 20,22'lik derecesiyle Tuncay Saraç ikinci, 20,48'lik derecesiyle Güngör Özege üçüncü oldu.

10 kilometre yarışında kadınlar genel klasmanda 45.41'lik derecesiyle Özlem Işık birinci, 52,27'lik derecesiyle Selin Sevgi ikinci, 55,24'lük derecesiyle Elvan Seveeny üçüncü sırada finiş gördü. 10 kilometre yarışında erkeklerde genel klasmanda 38,32'lik derecesiyle birinci Suat Karoğlu olurken Cem Fidan 40,34'lük derecesiyle ikinci, Efekan Akbaş 40,36'lık derecesiyle üçüncü olarak kürsüye çıktı.

GÖL KIYISINDA BİSİKLET TURU

27 Ağustos Pazar günü ise sporcular Gölcük'ün harika doğasında "Pedala kuvvet" dediler. Göl kıyısını takip eden 10 kilometrelik güzergahta gerçekleşen yarışı Adem Karacaoğlu 17,55'lik derecesiyle birinci, Uğur Erdoğan 17,56'lık derecesiyle ikinci, Sadık Kot 18,50'lik derecesiyle üçüncü sırada tamamladı.

Yarışlar boyunca Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli önlemler alındı.

İki gün boyunca sporcuların heyecanına ortak olan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yarışlar sonrası sporculara ödüllerini takdim etti.

Başkan Eriş, "Gölcük'ün eşsiz doğasında sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle buluştuk. Böyle güzel bir organizasyona ilçemizin yanı sıra farklı kentlerden sporcularımızın katılımı bizleri mutlu etti. Geleneksel hale getirmeyi planladığımız Gölcük Yaylası Spor Etkinliklerinin gelecek yıllarda da daha geniş katılıma sahne olacağını düşünüyoruz. Bu yıl Zafer Haftası'nda Öykü Kılınç Voleybol Turnuvası ile başlattığımız Spor Etkinliklerimizi Kurtuluş Haftası'nda da futbol, basketbol ve Macera Parkuru yarışmaları ile sürdüreceğiz. Etkinliklerimize katılan tüm sporcularımıza ve bu güzel organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.