Salihli judocuları Sakarya'da madalyalar kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki judocular, Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki judocular, Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası müsabakalarında 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından 30 Ağustos Zafer Haftası çerçevesinde Serdivan Spor Salonu'nda 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada, Türkiye'den 42 ilin yanı sıra Azerbaycan, Tataristan Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ukrayna, Suriye, Gürcistan, İran, Afganistan ve Kazakistan'dan toplam bin 320 sporcu katılırken, turnuvada Salihli Belediyespor, Değerli Zamanlar Spor Kulübü ve 1922 Salihli Spor Kulübü'nden oluşan judo takımı 6 madalya kazandı.

Turnuvada Salihlili judoculardan Ecem Sultan Dinç 48 kilogramda, Göksu Delibay 52 kilogramda, Efe Koçak 50 kilogramda 1., Zeynep Sağır 57 kilogramda 2., Ayşe Melek Kanter +48 kilogramda ve Hira Kılkış +57 kilogramda 3.olurken, Derin Ela Çakmak, Ebiha Kanter, Alya Yağmur Alpınar, Ezgi Hülya Semen, Feyza Acar ve Beyza Acar 5. oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupasında derece elde eden sporcuları tebrik etti. - MANİSA