Afyon haberleri! Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri hakkında konuştu Açıklaması

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinliklerine ilişkin, "24 -26 Ağustos'ta statik ve dinamik gösterilerimiz, Afyonkarahisarlılarla buluşacak."dedi

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleriyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyük Taarruz'un Afyonkarahisar için önemli olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi 24-30 Ağustos, Afyonkarahisar'ın Zafer Haftası. Büyük Taarruz'un 100. Yılı nedeniyle bu sene de çok coşkulu kutlamalar bizi bekliyor. Bizde etkinliklerimizi en güzel şekilde yapmak için planlanmasının heyecanını yaşıyoruz. 24 -26 Ağustos'ta statik ve dinamik gösterilerimiz, Afyonkarahisarlılarla buluşacak."

Yiğitbaşı, Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan bir gösteriler planladıklarını ve yoğun bir ilgi beklediklerini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı silahların da sergileneceğini aktaran Yiğitbaşı, "Büyük Taarruz'un 100. Yılı kutlamaları kapsamında, 26 Ağustos'ta Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da olacak. Bunun dışında muharip uçak gösterilerimiz yapılacak. Ayrıca, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki uçak ve helikopterlerimiz de vatandaşlarımızla buluşacak."

-"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da olacak"

Yiğitbaşı, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinliklerinin coşkulu kutlamalarına ortak olmak isteyen herkesi Afyonkarahisar'a davet etti.

Zafer Haftası'nda Afyonkarahisar'da gelecek nesillere aktarılacak duygu dolu kutlamaların yaşanacağına dikkat çeken Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Afyonkarahisar'ımıza teşrif etmesiyle Büyük Taarruz'un 100. Yıl kutlamaları da ayrı bir anlam kazanmış olacak. Şimdiden bütün Türk milletimizi şehrimize ve kutlamalarımıza bekliyoruz. Bizde kutlamalar için her türlü çalışmayı titizlikle sürdürüyoruz."

Vali Yiğitbaşı'nın basın açıklamasına, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp ile Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk katıldı.