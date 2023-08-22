Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası müsabakalarında 3 altın, 5 gümüş, 10 bronz olmak üzere 18 madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Sakarya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası müsabakalarında 3 altın, 5 gümüş, 10 bronz olmak üzere 18 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından 30 Ağustos Zafer Haftası çerçevesinde Serdivan Spor Salonu'nda 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada, Türkiye'den 42 ilin yanı sıra Azerbaycan, Tataristan Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ukrayna, Suriye, Gürcistan, İran, Afganistan ve Kazakistan'dan toplam bin 320 sporcu katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 18 madalya kazandı.

Dereceye giren sporcular

Taha Yasin Pınar 23 kiloda, Muhammed Üveys Sevindi 30 kiloda, Arda Kamal +73 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Yiğit Enes Çetin ve Ali Çam 34 kiloda, İbrahim Temel 55 kiloda, Kerem Şayık 60 kiloda, Hüseyin Ertem 66 kiloda, gümüş madalyanın sahibi oldu. Derin Avcı 28 kiloda, Yavuz Selim İnci 30 kiloda, İkra Su Karadağ ve Selma Ertem 32 kiloda, Ali Taha İnci 38 kiloda, Nejla Nur Tokgöz 40 kiloda, Arda Düzce 55 kiloda, Sude Ögel 63 kiloda, Ümit Çırpan 66 kiloda ve Zübeyir Talha Polat +90 kiloda üçüncü sırada yer alarak bronz madalyayı boynuna taktı.

Yönetimden tebrik

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, "1320 sporcunun yer aldığı bu organizasyonu 18 madalya kazanarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antrenörlerimiz Fatih Akcan ve Erdal Bagaç başta olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - MANİSA