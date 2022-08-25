Samsun haberi... Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı Spor Haberleri Samsun bölgesinden gelen habere göre Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 122 kulüpten 435'i kadın, 880 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde klasik yay ferdi ve takım atışları yapıldı. Ferdi atışları Altınok Spor Kulübünden Mehmed Musab Saymaz birinci, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünden Yusuf Efe Metin ikinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor'dan Yavuz Selim Baskın da üçüncü tamamladı. Takım atışlarında ise Altınok Spor Kulübü altın, Vedat Erbay Spor Akademisi gümüş, Gaziantep Okçuluk Gençlik Spor Kulübü de bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyona, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek. Spor Kaynak: AA / İlyas Gün Zafer Haftası Türkiye Samsun Spor Haberler

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