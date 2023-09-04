Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Sporcuları Başarıya İmza Attı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcuları, Sakarya'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası'nda mindere çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi altyapısında bulunan Süper minik kadınlar judo sporcularından Gülfem Aysima Aydön ve Serra Artaç önemli bir başarıya daha imza attı. 11. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası'na katılan sporculardan Gülfem Aysima Aydön, 22 kilogramda şampiyon olurken, Serra Artaç ise 48 kilogramda üçüncülük elde etti. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen turnuvaya 42 il ve 9 ülkeden toplamda bin 320 sporcu katılım sağladı. - SAKARYA