Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası, 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında başladı. Turnuvaya Türkiye'den 42 ilin yanı sıra birçok ülkeden toplam 1320 sporcu katılıyor. Turnuva, süper minikler ve minikler kategorilerinde yapılan müsabakalarla başladı ve 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Sakarya'da düzenlenen 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'den 42 ilin yanı sıra Azerbaycan, Tataristan Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ukrayna, Suriye, Gürcistan, İran, Afganistan ve Kazakistan'dan toplam 1320 sporcu katılıyor.

Sakarya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği turnuvanın ilk gününde süper minikler kategorisinde tatamiye çıkan sporcular, madalya almak için mücadele etti.

Dereceye girenlere ödüllerin verildiği turnuva, ümitler ile yıldızlar kategorisinde yapılacak yarışların ardından 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile uluslararası bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Turnuvanın, Türkiye'de düzenlenen en büyük judo turnuvalarından biri olduğunu belirten Şilli, "42 il, 9 ülkeden 1320 sporcu katılıyor. Çok büyük bir organizasyon. Bugün süper minikler ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılıyor. Toplam 4 kategorimiz var. Bu turnuvanın en önemli özelliği; 2024'e hazırlanan milli takımlara seçilerek sporcuların son hazırlığı burası. Bu yüzden çok önemli bir turnuva." diye konuştu.