30 Ağustos Zafer Bayramı
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30 Ağustos Zafer Bayramı

Kırklareli'nde STK başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı
30.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:17

Kırklareli'nde STK başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık sevdasının, birlik ve beraberliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Türk milletinin zulme ve haksızlığa asla boyun eğmediğini aktaran Ilık, bağımsızlığını canından daha kıymetli bilenlerin zaferleri ile dolu olduğunu kaydetti.

Ilık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Bu zaferle milletimiz milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlığa olan aşkının ve hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamaya tahammül edemeyeceğinin açık göstergelerinden birisidir.

Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, savaş meydanında ne büyük bir mücadele verebileceğini dosta düşmana defalarca göstermiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

KTB Başkanı Turhan Altıntel

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 98. yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Şanlı zaferin, tarihin altın sayfalarında yer alan ve birçok ulusa da örnek olduğunu aktaran Altıntel, Türk milletinin ordusu ile birlikte yazdığı kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mukaddes vatanımız için canı pahasına mücadele eden şehitlerimize rahmet diliyor, aziz kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

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