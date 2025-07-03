3 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

3 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 3 Temmuz'un tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 3 Temmuz tarihinde neler oldu? 3 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 3 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

3 TEMMUZ NE GÜNÜ?

3 Temmuz, her yıl Dünya Poşet Kullanmama Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, plastik poşetlerin çevreye olan zararlarına dikkat çekmek ve plastik kullanımını azaltma konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilmiştir. Plastik poşetlerin doğada binlerce yıl boyunca çözünmemesi ve denizler ile kara alanlarında ciddi kirliliğe yol açması, bu günü kutlamanın temel sebeplerindendir. Dünya çapında birçok ülke, bu günü kutlayarak çevre dostu alternatifler kullanmanın önemini vurgulamaktadır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol İmparatorluğu'na yenilmesiyle ve Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan Kösedağ Muharebesi gerçekleşti.

1250 - Fransa Kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır'da Memluk Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı.

1439 - Altın Orda Hanı Uluğ Muhammed Han tarafından gerçekleştirilen Moskova Kuşatması başladı.

1462 - Midilli, Osmanlılar tarafından alındı.

1767 - Norveç'in en eski gazetesi Adresseavisen yayımlanmaya başladı. Bu gazete hâlen çıkmaktadır.

1778 - Prusya, Avusturya'ya savaş ilan etti.

1890 - Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu.

1905 - Rusya'da askerler genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü.

Bugün ne günü

1908 - Kolağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı ile Makedonya'da Ohri yakınındaki dağlara çıkarak, II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri oldu.

1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.

1938 - Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı: 203 km/saat.

1938 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da Türk-Fransız Askerî Antlaşması imzalandı. Hatay'ın toprak bütünlüğünü korumak ve yapılacak olan seçimlerin sayım ve denetimini sağlamak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askerî görevlendirildi. Türk askerî birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi.

1939 - Denizbank'ın işlerini Denizyolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü üstlendi.

1939 - Orman Koruma Kıtaları'nın görevlerine ait nizamname çıktı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Minsk, Sovyet Birlikleri'nce Nazilerden geri alındı.

1969 - Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.

1970 - Birleşik Krallık'a ait bir yolcu uçağı, İspanya'nın Barselona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü: 113 kişi öldü.

Tarihte bugün ne oldu

1976 - İsrail komandoları düzenledikleri operasyonla, kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe şehrindeki Entebbe Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardılar.

1988 - İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı.

1988 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin açtığı ateş sonucu Iran Air'e ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerinde düştü: 290 kişi öldü.

1991 - Çeçenistan Cumhuriyeti ilan edildi.

1994 - Teksas'ta trafik tarihinde en ölümcül gün: Çeşitli kazalarda 46 kişi öldü.

2001 - Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı, İrkutsk-Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü: 145 kişi öldü.

2004 - Bangkok'ta metro sistemi devreye girdi.

2005 - İspanya'da eşcinsel evlilik yasası yürürlüğe girdi.

2006 - 2004 XP14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 km yakınından geçti.

2011 - Türk futbolu şike davası başladı.

2013 - Mısır'da darbe: Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu.