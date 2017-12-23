Serik Belediyesince düzenlenen 3. Serik'i Yönetenler Çalıştayı, başladı.



Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Antalya'nın Serik ilçesini birlikte birlik ve beraberlik ile çalışma sonucunda üst seviyelere çıkardıklarını söyledi.



Başarının sırrının sahiplenmek, samimi olmak, mazeret göstermemekten geçtiğini ifade eden Çalık, şöyle konuştu:



"Hep birlikte Serik'e hizmet etmek için buradayız. El elden üstündür. Herkes bizim için değerlidir. Herkesin görüş ve düşünceleri bizim için önemlidir. Samimiyet, kaynaşmak, birlikte olmak başarının önemli sırlarındandır. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça birbirlerine destek olmaya başlar. Biz bir aileyiz. Bu potansiyelimiz de var. Serik için canla başla çalışmaya devam."



Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kolukırık ise, çalıştayda toplanma amaçlarının Serik'i şu an bulunduğu konumdan daha ileri seviyelere getirmek olduğunu vurguladı.



İlçede yapılan ve yapılacak olan projelerin değerlendirildiği çalıştay, yarın sona erecek.



Etkinliğe, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.