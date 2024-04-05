Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe ve Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 44 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 10 gram bonzai ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaplı ilçesinde durdurulan aracın sürücüsü Z. K.'nın üzerinde, aracında, işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 24 Adet ecstasy, 2.2 gram kokain, 20,51 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 1 adet kaçak alkollü içki, 3 kavanoz macun, 6 kutu cinsel güç artırıcı hap, 2 adet sahte 200 TL, 1 Adet sahte 100 TL, 4 adet pipe, 100 Adet 9mm MKE fişek, 56 Adet 7,65mm OZK fişek, 59 paket kaçak sigara sarma kağıdı ve 1 adet ruhsatsız 7,65mm toplu tabanca ele geçirildi. Şüpheli Z.K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK