Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilerek kömür üretildiği tespit edilen 10 maden ocağı, ekiplerce imha edildi. Ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde 5 sahipsiz, Merkez ilçesinde 2 sahipsiz ve 3 sahipli olmak üzere toplam 10 kaçak maden ocağı imha edildi. Ocaklardan 3 adet vinç, 3 adet vagon, 1 adet hava kompresörü ve 135 metre ray ele geçirildi.

Kaçak maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken, ocaklar orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK