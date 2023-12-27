Zonguldak'ta kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kadın, Kdz. Ereğli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde ifadesi alınan kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK