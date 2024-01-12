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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Operasyon

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Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi ve birçok eşya ele geçirildi. Kömür ocakları imha edildi ve ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 3 adet vinç, 2 adet vagon, 105 metre demir ray, 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Kömür ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma Operasyon 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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