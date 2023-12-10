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Zonguldak'ta heyelan: Annem ve ağabeyimi kaybettim

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Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda annesi ve ağabeyini kaybeden Yılmaz Çakar, derbi maçı izlemek için evden çıkması sayesinde toprak altında kalmaktan kurtuldu.

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda annesi ve ağabeyini kaybeden Yılmaz Çakal'ın dün akşam oynanan derbi maçı izlemek için evden çıkması nedeniyle toprak altında kalmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta annesi Perihan ve ağabeyi Sait ile birlikte yaşayan Yılmaz Çakar, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemek için evden ayrıldı. Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Yılmaz Çakar, 1-1'lik skorla biten maçın devre arasında evlerinin yıkıldığı haberini aldı. Akşam saat 19.53'de gelen telefon üzerine Çakar, maçı izlediği kahveden çıkarak evlerinin bulunduğu bölgeye gitti. Evine geldiğinde büyük acı ve şok yaşayan Yılmaz Çakar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yukarıdan felçli bir hastanın geçmesi için yol vermiştik. Oraya istinat duvarı çekildi. 60 yaşındayım, bugüne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Duvarın yüküyle aşağıya gelmiş demek ki. Ben Fenerbahçe maçını izlemek için evden ayrılmıştım. Bana telefon geldi, 'Eve gel' dediler. Baktım ev yok. İçeride annem ve ağabeyim var. Ağabeyim bekardı, evlenmemişti. Doğa işte, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Yılmaz Çakar'ın annesi ve ağabeyine mezar olan evin bulunduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları ise havadan görüntülendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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