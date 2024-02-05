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Zonguldak'ta 2013 Maden Faciası Davası Yargılaması Devam Ediyor

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Zonguldak'ta 2013 yılında meydana gelen maden faciasına ilişkin 9 sanığın yargılanması devam ediyor. Faciada 8 maden işçisi hayatını kaybetmiş, 8 maden işçisi ise yaralanmıştı. Yargıtay, daha önce verilen cezaları bozarak 3 sanığın yeniden yargılanmasını istedi.

Zonguldak'ta 2013 yılında 8 madencinin öldüğü maden faciasına ilişkin aralarında dönemin TTK yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinin de bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

TTK'ya ait Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen metan gazı püskürmesinde 8 maden işçisi hayatını kaybederken, 8 maden işçisi de yaralandı. Yüklenici firmanın yer altı galerisini açma çalışmaları sırasında yaşanan facianın ardından Star İnşaat Genel Müdürü Ş.S.D. ile şirket yetkililerinden E.K. hakkında "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. A.A. hakkında ise beraat kararı verildi. Temyiz edilen karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi, sanık Ş.D., E.K. ve A.A. hakkında verilen kararı bozup, 3 sanığın yeniden yargılanmasını isteyerek, dosyayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022 yılının Ekim ayında görülen duruşmada, dönemin TTK yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis cezası talebiyle açılan dava ile 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından bozularak "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yeniden yargılanması istendi. Her iki dava da birleştirildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan M.A. ile taraf avukatları ve madencilerin yakınları katıldı. Sanık avukatları, mahkemede bozma kararına karşı savunma yaptı. Sanıklardan E.K.'nın bozma kararına savunma yapması ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşma 3 Mayıs tarihine ertelendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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