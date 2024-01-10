Zonguldak Polisi Ereğli'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirdi

Zonguldak polisinin Ereğli ilçesinde düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kaçak cep telefonu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın aracından yapılan aramada, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. K.C. (36) isimli şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK