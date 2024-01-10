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Zonguldak Polisi Ereğli'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirdi

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Zonguldak polisi, Ereğli ilçesinde düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Zonguldak polisinin Ereğli ilçesinde düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kaçak cep telefonu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın aracından yapılan aramada, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. K.C. (36) isimli şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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