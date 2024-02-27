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Yüksekova'da Hafif Ticari Araç İş Makinesine Çarptı: 1 Yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç iş makinesine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki Kısıklı köyün mevkiinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki Ford Tourneo Courier marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda çalışan iş makinesine çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü V.K. yaralanırken araçta ise maddi hasar medyana geldi. Yaralı V.K., ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova Hakkari Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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