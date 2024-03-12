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Yaya geçidindeki feci kaza kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaya geçidindeki feci kaza kamerada

Kadının savrulduğu, oğlunun kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Manavgat Hükümet Konağı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Çakalderesi istikametine seyir halindeki Mehmet Çelik'in kullandığı 07 BLM 150 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen bir kadına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Figen Urgancı, olay yerinin yakınındaki özel hastanenin sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Urgancı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

"Çarpma anı kamerada"

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, aşırı hızlı olduğu belirlenen otomobilin çarpması sonucu talihsiz kadın havaya fırlayarak metrelerce ileriye düşerken, yanında bulunan oğlu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Güvenlik Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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