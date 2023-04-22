Yaşlı adam banyoda ölü bulundu

Denizli'de yaşayan yaşlı adam, evinin banyosunda yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Denizli'de yaşayan yaşlı adam, evinin banyosunda yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde kendisinden haber alınmayan Murat B. (64), banyoda yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığının çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ