Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir aparman dairesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen şahıs itfaiye eri sırtına dışarı çıkarılarak hayatını kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Okul Sokakta bulunan bir binanın 5. katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangında bir şahsın evde dumandan etkilendiği belirlendi.

İtfaiye eri, dumandan boğulmak üzere olan şahsı sırtlayarak dışarı çıkardı. 112 acil servis ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa