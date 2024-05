Yağmaya teşebbüs iddiasıyla yargılanan Can Tanrıyar ve Muhammed Yakut'un davası devam ediyor

Yağmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapisleri talep edilen Can Tanrıyar ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un yargılanmalarına devam edildi.

Yağmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapisleri talep edilen Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Can Tanrıyar ve eşi Tamar Tanrıyar hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

"Şikayette bulunanların hepsi şirketime çökme peşinde"

Duruşmada 8 ay cezaevinde kaldığını, yağmayla suçlanmasından hiçbir şey anlamadığını söyleyerek savunma yapan Can Tanrıyar, "Bana olayı gören şahitler var denmişti ama şahit yoktu. Hakkımda asıl şikayetçi olan Metin Güneş'in ifadesi alınacak dendi ama alınmadı. Şikayette bulunanların hepsi şirketime çökme peşinde. Olayda şahit oldukları iddia edilen kişilerin polis eşliğinde duruşmaya gelmelerini istiyorum" dedi.

"Şikayetçi konumda olmamız gerekirken, sanık olarak yargılanıyoruz"

Savunmasında şirketinin olduğu yerin park olarak gösterildiğini belirten Can Tanrıyar, "Şirketimizin olduğu yere polisler gitti. Orada bulunan insanlar, polislere buranın bir park olduğunu söyledikleri sırada eşimle şans eseri oraya gittik. Şirketimizi kurtardık. Şahitler olmadan biz neden buradayız. Burada 'yağmaya teşebbüs' suçundan kanıt olmadan yargılanıyoruz. Şikayetçi konumda olmamız gerekirken, sanık olarak yargılanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yağma yapmışsak eşim hapisteyken şirketin genel kurul toplantılarına nasıl katılayım?"

Duruşmada savunma yapan Can Tanrıyar'ın eşi sanık Tamar Tanrıyar ise şahitlerin kendilerinden korktukları için duruşmaya gelmediği iddialarını kabul etmediğini söyleyerek, "Cüneyt Alkın isimli şahıs mahkemenin talebi üzerine gelecekti ama gelmedi. Ben bunun hiçbir şekilde haberini yapmadım. Biz eğer yağma yapmışsak benim eşim hapisteyken şirketin genel kurul toplantılarına nasıl katılayım?" şeklinde konuştu.

"Sizin kişisel meselelerinizi dinlemek için burada oturmuyorum"

Tamar Tanrıyar'ın savunmasının yaptığı sırada mahkeme başkanı Tanrıyar'ı davanın konusu olmayan beyanlarda bulunmaması gerektiğini söyleyerek, "Sizin dava konusu olmayan kişisel meselelerinizi dinlemek için burada oturmuyorum" diyerek tepki gösterdi.

Bazı tanıkların zorla getirilmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, bazı tanıkların zorla getirilmesine ve tutuksuz sanıklar Can ve Tamar Tanrıyar'ın adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Metin Güneş ve Muhammed Abdulkadir Güneş 'müşteki' sıfatıyla; Hüseyin Can Tanrıyar, Muhammed Yakut ve Tamar Tanrıyar ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, müştekiler Muhammed Abdulkadir Güneş ve Metin Güneş'in şüpheliler hakkında, şüphelilerle aralarındaki yaklaşık 6 milyon 500 bin ile 7 milyon 500 bin dolar miktarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu, müştekilerin alacağından vazgeçmesi ve maddi menfaat temin etmek amacıyla yağmaya teşebbüs ettiklerine dair şikayet üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

Şüpheli Muhammed Yakut'un, şüpheliler Hüseyin Can Tanrıyar ve Tamar Tanrıyar'ın yönlendirmesiyle müştekilere yönelik olarak, müştekilere iletilmek üzere farklı şahıslarla görüşerek yağmaya teşebbüs eyleminde bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, şüpheli Yakut'un müşteki Muhammed Abdulkadir Güneş'e yönelik 'Can Tanrıyar'a olan borcunuzu ben devraldım. Artık muhatabınız benim. Sizden o parayı ben alacağım" "Mahkemenin kararı beni bağlamaz, beni Can Tanrıyar'ın söyledikleri bağlar, ben onu bilirim. Ben sizden o parayı almasını bilirim. Senin de kardeşlerinin de adreslerini biliyorum. Can Tanrıyar benim canımdır ciğerimdir, onun sözü benim için birdir. Hiçbirinizi rahat bırakmam, rahat gezdirmem, o parayı ödeyeceksiniz' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, 2023 yılının Şubat ve Mart aylarında şüpheli Muhammed Yakut'un, şüpheli Can Tanrıyar'ın talimatıyla müşteki Metin Güneş ve çevresindekileri arayarak tehditte bulunduğu, şüpheli Yakut'un bu eylemlerinin devamı olarak çekerek yayınlamış olduğu video içeriklerinde de müşteki Metin Güneş'e yönelik hakaret, tehdit gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca şüpheliler Tamar Tanrıyar, Hüseyin Can Tanrıyar ve Muhammed Yakut'un fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek müştekiler Muhammed Abdulkadir Güneş ve Metin Güneş'e yönelik eylemleri işledikleri kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Hüseyin Can Tanrıyar, Muhammed Yakut ve Tamar Tanrıyar'ın 'birden fazla kişi tarafından, birlikte nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL