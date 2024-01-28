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Kömürköy'deki iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy'deki bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy'de bir iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kömürköy'deki bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma İtfaiye Vize 3.Sayfa Haberler

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