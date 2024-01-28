Kömürköy'deki iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kömürköy'de bir iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kömürköy'deki bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ