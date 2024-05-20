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Van'da Akaryakıt, Cep Telefonu ve Para Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bin 171 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 476 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 41 bin 20 Türk Lirası ele geçirildi. 8 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda akaryakıt, cep telefonu ve para ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde bin 171 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 476 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 41 bin 20 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Van Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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