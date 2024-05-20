Van'da Akaryakıt, Cep Telefonu ve Para Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda akaryakıt, cep telefonu ve para ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde bin 171 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 476 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 41 bin 20 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 2 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN