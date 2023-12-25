Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda yakalanan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılar yönelik yaptığı çalışmalarda Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde Murat K., ve Sitem D.'yi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama çalışmasında 11 pakette 99 gram eroin, 14 uyuşturucu hap, 0.53 gram esrar, 0.56 gram bonzai ile 0.74 gram metamfetamin ele geçirdi.

Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde ise Baran A.'yı yakaladı. Yapılan üst taramasında 7 pakette toplam 129,29 gram bonzai ve 145,55 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı