Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Uşak'ta bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kemalöz Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama sonucu 3 bin 913 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda evde bulunan R.K. ve Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK