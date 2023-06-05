Trafiği tehlikeye atarak şerit değiştiren sürücü kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da sinyal vermeden şerit değiştiren ve trafiği tehlikeye atan sürücü kameralara yansıdı.

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikteki diğer araçlara aldırış etmeyen bir sürücü, sinyal vermeden en sağ şeritten en sol şeride geçti. Trafiği tehlikeye atan ve kazaya davetiye çıkaran sürücü, başka bir aracın kamerasına yansıdı.