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Trabzon'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırı sonucunda bazı otomobiller ve iş yerlerine de mermi isabet etti.