Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Çankırı AFAD Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Çankırı AFAD Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesine sevk edildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Çankırı AFAD Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesine sevk edildi.
Saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Çankırı AFAD Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesine sevk edildi. - ÇANKIRI