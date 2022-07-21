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Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu. Kazanın ardından olay yerinden kaçan tırın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi Adaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mengen istikametine seyir halinde olan Gökhan Ş. idaresindeki 06 BNG 355 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan ve sürücüsü bilinmeyen tırla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Ş. ile yolcu olarak bulunan Ali K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hurdaya dönen araçtan çıkardığı 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan tır sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeniçağa Tragger Bolu 3. Sayfa Haberler

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