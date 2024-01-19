Tır, Otomobili 20 Metre Sürükledi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda tır, fark edemediği otomobili yaklaşık 20 metre sürükledi.

Kaza, D-650 kara yolu Pamukova ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik'ten, Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan ve yan yola girmek isteyen N.Y. kontrolündeki 33 CHT 94 plakalı tır sürücüsü, R.A. idaresindeki 55 AJJ 316 plakalı Dacia marka otomobili fark edemedi. Tırın dorsesine takılan otomobil, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada otomobil ve tırda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA