Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bir köye roketli saldırı düzenlemesi sonucu 2 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin bir köye roketli saldırı düzenlemesi sonucu 2 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Duhok kentine bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylülere roketli saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, terör örgütünün köyü 2 roketle hedef aldığı ve saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı ifade edildi. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör, IKBY, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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