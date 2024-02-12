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Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından çamlık alanda bulunan iki şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından çamlık alanda bulunan iki şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan çamlık alanda meydana geldi. Narkotik suçlarla mücadele çalışması yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çamlık alanda bulunan H.K ve F.P. isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda F.P. isimli şahsın üzerinden 18,06 gram bonzai, H.K. isimli şahsın üzerinden ise 1,03 gram bonzai ele geçirildi. Yaşanan olayda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmetpaşa Mahallesi Tekirdağ Kapaklı Polisiye Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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