Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene'de meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu-Lüleburgaz yolunun Marmaracık ışıklar yakınlarında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Bahtiyar T. idaresindeki 59 RF 785 plakalı otomobil, yokuşta kırmızı ışık nedeniyle duraklayan Kazım D. yönetimindeki 35 TVM 96 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle başka bir araç daha zarar görerek 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sürücü Kazım D. ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.