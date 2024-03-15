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Çorlu'da hafif ticari araç yaya çarptı, yaşlı kadın yaralandı

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Tekirdağ Çorlu ilçesinde, yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da yoldan geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Yaşlı kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi girişinde meydana geldi. Mandıracı Caddesi'nde Türbe istikametine seyreden E.G. idaresindeki 59 ADS 877 plakalı araç, Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi'ne saparken, yoldan geçen yaya F.A. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan F.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Tekirdağ Çorlu Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

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