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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu/uyarıcı maddelere geçit vermeyen Jandarma güçleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde, sentetik haplar ve uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirdi. Önceki gün ise, şüpheli başka bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca yakalandı.

Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde şüpheli davranışlarda bulunan M.T. adlı şahsın üzerinde; 5 gram esrar, 1 fişek halinde esrar, 4 adet sentetik hap, 5 Adet extacy hap, 2 kutu uyuşturucu sarma kağıdı ele geçirildi. Uyuşturucu/uyarıcı maddelere incelenmek üzere el konulurken, karakola götürülen şüpheli M.T. hakkında ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak (TCK-191)' gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde önceki gün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Motosiklet Timleri ile birlikte yapılan Huzur ve Güven Uygulaması'nda, A.E.K. isimli şahsın şüphe üzerine yapılan üst aramasında; 1 adet Glock marka tabanca ile 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 8 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaya el konulurken, karakola götürülen şüpheli hakkında ise '6136 SKM'den işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ve kayıt dışı silahlanma ile mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğine işaret edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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