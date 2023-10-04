Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 38 fişek eroin, 1 adet payp ve 3 bin 500 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Çerkezköy İstasyon Mahallesi'nde A.S., E.B. ve S.A. isimli şahısların uyuşturucu madde getirdikleri tespit edildi. Yapılan yol kontrol ve aramalarda 38 fişek eroin, 1 adet payp ve suçtan elde edilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar A.S., S.B. ve S.A. uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde D.T. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığının tespiti üzerine yapılan üst aramasında, sakız kutusu içerisinde ve sigara kağıdına sarılı yaklaşık 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde de jandarma motorize timleri tarafından F.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında 10 gram esrar ele geçirildi. Şahıs, ifadesinin alınmak özere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ