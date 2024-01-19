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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kaçak göçmen 5 kişi yakalandı. Operasyonda sentetik kannobinoid maddesi, extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldı ve tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kaçak göçmen 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan saha çalışmalarında 4 şahıs üzerinde ve 3 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 930 gram sentetik kannobinoid maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Z.K ve Ö.B isimli şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, yakalanan M.E ve M.Ç isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu C.Z isimli şahıs yakalanarak gerekli işlemler için ilgili birime teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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