Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 120 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Mürefte Mahallesinde A.C.A. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Aramalarda 4 adet 5 litrelik şarap ve döner bıçağı ele geçirildi.

Şahsın evinde yapılan aramada ise 100 litre şarap ve 2 litre etil alkol olmak üzere toplam 120 litre şarap ele geçirildi.

Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ