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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramalarında 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 3 gram uyuşturucu ve 2 adet payp, 5,2 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Önerler Mahallesinde B.T. isimli şahsın üzerinde 3 gram uyuşturucu ele geçirildi. Hayrabolu ilçesinde ise S.I. isimli şahsın kaba üst aramasında 2 adet payp, 5,2 gram bonzai ele geçirildi.

2 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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