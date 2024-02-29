Tatvan'da KGYS Kameralarıyla Kaydedilen Kazaların Sebebi Kural İhlalleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kural hatalarından dolayı farklı tarihlerde yaşanan kazalar, ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı.

Her geçen gün artan trafik kazaları genellikle basit kurallara uyulmamasından kaynaklanırken bu durum hem maddi hasarları arttırıyor hem de can kayıplarına neden oluyor. Tatvan'da KGYS tarafından kaydedilen kaza görüntüleri, kurallara uymanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Son dönemde Tatvan'da KGYS tarafından kaydedilen kazalar incelendiğinde, birçoğunun basit kurallara uyulmaması sebebiyle meydana geldiği görülüyor. Özellikle trafik işaret ve levhalarına uyulmaması, hız limitlerinin aşılarak seyir halinde olunması gibi kural ihlalleri, sık sık kazalara zemin hazırlıyor. KGYS kameraları tarafından kaydedilen kazaların bazıları sadece maddi hasarla sonuçlanırken, bazılarının da yaralanmalarla sonuçlandığı görülüyor. Yaşanan bu durum, kurallara uymanın sadece maddi kayıpları değil, aynı zamanda insan sağlığını da korumada ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Trafik kurallarına uymanın önemini vurgulayan yetkililer, sürücülerin ve yayaların kurallara riayet etmesinin herkesin güvenliği için elzem olduğunu belirtiyorlar. Özellikle trafik işaret ve levhalarına, hız sınırlarına ve diğer kurallara uymanın, kazaların önlenmesinde kilit bir rol oynadığı üzerinde duruluyor. - BİTLİS