Kayseri'de taksici kavgasında bir kişi hayatını kaybetti, sanık tutuklu yargılanacak

Kayseri'de taksicilerin kavgasında bir taksicinin hayatını kaybettiği olayın duruşmasına devam edildi. Mahkeme sonunda tutuksuz yargılanan sanığın 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Taksici Ali Demirel'in hayatını kaybettiği olayın duruşmasına bugün devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan R.D., tutuksuz sanıklar baba M.D., amca M.D., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Müştekilerden Ali Demirel'in ağabeyi İ.D. duruşmada verdiği ifadede adalet istediğini söyleyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Anne N.D. ise; "Benim çocuğum öldürüldü. Kardeşim şehitti, ölen oğluma kardeşimin adını verdim. Benim oğlum çok yardımseverdi, eğer isteseydi cebindeki parayı bile verirdi. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Tutuklu sanık R.D. ise ifadesinde önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek; "Oraya konuşmaya gittim. Kafama kürekle vurdu. Olay o sıra gerçekleşti, niyetim öldürmek değildi" şeklinde ifadede bulundu.

Mahkeme heyeti; tutuksuz yargılanan baba M.D.'nin 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu yargılanmasına ve R.D.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ