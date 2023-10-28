Sürücü Geri Manevra Yaparken Yayaya Çarptı

Emin YEŞİL-İSTANBUL, SULTANGAZİ'de geri manevra yapan yaparak ilerleyen sürücü, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine yük getiren minibüsün şoförü, yükleri boşalttıktan sonra geri manevra yaparak ilerlemeye başladı. Hızlı bir şekilde geri geri ilerleyen şoför, bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayayı fark etmedi. Aracan çarptığı yaya yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.