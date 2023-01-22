Su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı, vatandaşlar çareyi sokak çeşmelerinde buldular

Edirne'de yaşanan su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı. Su ihtiyaçlarını bidonlarla mahalle çeşmelerinden gidermeye çalışan vatandaşlar belediyeye isyan etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen su borusu arızası sebebiyle şehrin neredeyse tamamı susuz kaldı. Su ihtiyaçlarını mahallelerde bulunan tarihi çeşmelerden gidermeye çalışan vatandaşlar, saatlerdir giderilemeyen arıza sebebiyle belediyeye isyan etti. İlçeye bağlı Atatürk, Kavak, Büyük Şehsuvarbey gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu mahalleri de etkileyen su kesintisi sebebiyle temizlik, yemek ve içme suyu ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar evlerinden getirdikleri bidonlar ve kovalar ile su ihtiyaçlarını gidermek için tarihi çeşmelerin önlerinde kuyruklar oluşturdu. 1990'lı yılları aratmayan görüntülerde, vatandaşların yer altı su kaynaklarından beslenen çeşmelerden ihtiyaçlarını gidermek için bidonlarla su taşıdığı görünürken, ilçe sakinlerinin belediyeye tepkisi sert oldu.

Belediye Başkanından Şikayetçiyim

İlçede yaşayan bir genç ise, su kesintisinden dolayı isyan ederek "Ben bu yaşıma geldim böyle bir rezillik görmedim. Şuraya bakın, halimize bakın. Benim evde yaşlı ninem var ilaçlarını kullanması lazım yani. Böyle bir şey mi var? Ben bu su kesintisinden dolayı Özlem Becan'dan çok şikayetçiyim. Defolup gitsin buradan. Bize başka belediye başkanı bulun. Şuraya bakın, şu milletin haline bak ya. Bu millet böyle rezillik çekmeye mecbur mu?" diye konuştu.

Nedenini Öğrenmek İstiyoruz

Uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten vatandaşlar; "Bugün yaşanan bu olay bizi oldukça üzdü. Arıza ne zaman giderilecek, bu su ne zaman gelecek çok merak konusu. Şu anda yapacak bir şey yok. Tüm mahalle sakinleri buraya toplanmış vaziyette. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden geliyorum. Böyle büyük bir su kesintisi en son 10 sene önce yaşanmıştı. Suyun geldiği yerde büyük bir arıza olmuştu. Uzun zaman sularımız akmamıştı. Belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı. Görmedim, duymadım. Aslında yapılması lazımdı, anons yapılması lazımdı. İnsanların bu kadar eziyet çekmesi bence çok yanlış. Hele böyle zamanlarda, böyle günlerde. Ben bu şekilde olan durumu kınıyorum. Bu durumun açıklanmasını istiyorum. Neden böyle olmuş, nerede arıza meydana gelmiş öğrenmek istiyorum" dedi.

Suyun temizliğinden emin değiliz

Çeşmelerden su dolduran bir başka vatandaş ise, "Vallahi suyun temizliğinden emin değiliz. En yakın burası olduğu için şu anda ihtiyaçlarımız için buradan çekiyoruz. En son 5-6 sene önce 2 ay gelmedi. Tankerle su taşıdılar. Tam bir rezaletti" diye konuştu.

Yaşanan su kesintisi ile ilgili olarak Uzunköprü Belediyesi'nin resmi internet sitesinden; "Emekçi mesai arkadaşlarımız isale hattımızda beklemedik şekilde meydana gelen arızayı giderebilmek adına canhıraş çalışmalarına devam etmektedir. En kısa sürede çalışmalar tamamlanarak bu gece itibariyle su verilmeye başlanacaktır" açıklaması yapıldı. - EDİRNE