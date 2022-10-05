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Son Dakika | Takla atan otomobil şarampolde ters döndü: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Takla atan otomobil şarampolde ters döndü: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp, şarampolde ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp, şarampolde ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam - Antalya kara yolu Bostanköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Seyir halinde olan Nevriye A. idaresindeki 07 AUH 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Şarampolde ters duran aracın içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere araç içerisinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ise yaralıları araçta çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisindeki yaralı sürücü Nevriye A. ile yolcu konumunda bulunan S. A.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren yaralı 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Tragger Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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