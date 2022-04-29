Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı - Haberler

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Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı

Son dakika habere göre Manyas'ta meydana gelen otomobil ve traktörün karıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

MANYAS, BALIKESİR (İHA) - Manyas'ta meydana gelen otomobil ve traktörün karıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Manyas- Gönen karayolunda meydana gelen traktör kazasında iki aracın sürücü yaralandı. Gönen yönünden Manyas yönüne gitmekte olan M.Y'nin (35) kullandığı 10 TD 538 plakalı özel otomobil, kırsal Şevketiye Mahallesinden anayola çıkmak isteyen M.M (78) yönetiminde ki 10 ABP 115 plakalı ticari araçla çarpıştı. Yaralı vatandaşlar 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Traktör, Manyas, Gönen, 3. Sayfa, Haberler

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