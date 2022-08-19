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Son dakika haberi: Bodrum'da şüpheli ölüm

Son dakika haberi: Bodrum'da şüpheli ölüm

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu.
Ortakent - Yalıkavak kara yolundaki ahşap ürünler üreten bir işletmede çalışan Türkmenistan uyruklu Batyr A. (49) personel konteynerinde çalışma arkadaşları tarafından kalbine bıçak saplanmış halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Batyr A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Batyr A'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Konteynerde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - 3. Sayfa

Türkmenistan Bodrum Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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