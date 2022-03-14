Son dakika haberleri! Kastamonu'da iki katlı evde korkutan yangın

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde henüz bilinmeyen sebeple iki katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine çıkan yangına Araç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle evde büyük oranda maddi hasar oluştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa