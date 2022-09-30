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Son dakika haberi! Temeli kazılan inşaatta çökme: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Temeli kazılan inşaatta çökme: 1 yaralı

Son dakika haberi... Giresun'un bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan bir kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

Giresun'un bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan bir kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Toprak altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesi Maden mahallesinde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, bir binasının bitişiğinde yapılan duvar çalışması sırasında toprak kayması sonucu hafriyat çalışanı 18 yaşındaki Enver Y. Göçük altında kaldı. Çevrede bulunan iş arkadaşları ve Bulancak İtfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkartılan Enver Y.'ye sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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