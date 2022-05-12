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Son dakika haberi | Sinop'ta jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Sinop'ta jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta düzenlenen operasyonda toz esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet çalıntı ağaç kesme motorları ele geçirildi.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda toz esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet çalıntı ağaç kesme motorları ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Saraydüzü ilçesinde 3 şahsa yönelik yürütülen, hassas burunlu köpeklerin katılımıyla yürütülen operasyonda Zaim köyünden çalınan odun motorları, ruhsatsız tüfek, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Adli makamların talimatları doğrultusunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Av Tüfeği, Esrar, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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